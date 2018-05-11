Встреча лидеров "Нормандской четверки" может состояться уже в начале июня – Порошенко

По словам президента, попытки предварительного согласования встречи лидеров «нормандской четверки» будут сделаны в конце мая.

Встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться в начале июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Словения Борутом Пахором в Киеве.

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«Я, например, считаю, что ее (встречу) можно и нужно провести уже в начале июня», - заявил он.

«Насколько мои надежды будут реализованы, мы будем знать уже 23-24 мая, когда попытки предварительного согласования будут сделаны», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Порошенко по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о согласовании и координации шагов по проведению встречи в «нормандском формате» в ближайшее время, скорее всего - в Париже. «Мы знаем, что 18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным в Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, и мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которую мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание «нормандского формата», - сказал Порошенко.