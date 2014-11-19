К единственному месту в Донецке, где выдают наличку, выстроилась очередь из 1000 человек

Сегодня, 19 ноября, в Донецке в отделение "Сбербанка России" находящегося на пересечении ул. Университетской и пр. Богдана Хмельницкого выстроилась очередь около 1000 человек.

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