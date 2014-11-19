К единственному месту в Донецке, где выдают наличку, выстроилась очередь из 1000 человек
14:47, 19 ноября 2014Политика
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Сегодня, 19 ноября, в Донецке в отделение "Сбербанка России" находящегося на пересечении ул. Университетской и пр. Богдана Хмельницкого выстроилась очередь около 1000 человек.
REUTERS
Об этом сообщает корреспондент "Новости Донбасса".
Это отделение единственное выдавало наличные деньги.
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Осуществлявшее выдачу наличных средств ранее отделение "Ощадбанка" сегодня не открылось.
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