Литвин возмущается, что двое мужчин ”что-то трут между собой”

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН заявляет, что в парламенте происходят кулуарные договоренности относительно разблокирования работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал журналистам.

В.ЛИТВИН отметил, что сейчас продолжаются консультации между председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, но без участия руководителей других фракций.

«Собираются двое мужчин и о чем-то между собой договариваются. Тогда нужно распустить всю Верховную Раду, и пусть двое мужчин сядут и договорятся, а затем выйдут и объявят это от имени всей Верховной Рады, что решение принято», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что впервые сталкивается с практикой, когда «отдельные лица что-то трут между собой».