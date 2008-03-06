Тимошенко объяснила, зачем она взяла свою дочь в Брюссель

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО взяла с собой дочку Евгению на конференцию “Женщины: Стабилизируя опасный мир” в Брюсселе для “ощущения энергетики” женщин-лидеров мира.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня, выступая на открытии конференции.

“Я даже с собой дочку взяла на это собрание, чтобы она почувствовала общую женскую энергетику и сохранила это на всю жизнь”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит конференция “Женщины: Стабилизируя опасный мир”, на которую приехали более 50 женщин-лидеров. Среди них – Госсекретарь США Кондолиза РАЙС, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, Президент Финляндии Тарья ГАЛОНЕН и другие.

Главной целью конференции ее организатор, Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, называет усиление сотрудничества для стабилизации и мира во всем мире.