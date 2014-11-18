Оккупировавшая Крым Россия обвинила Запад в украинском кризисе

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом Лавров сказал на совместном заседании коллегий МИД России и МИД Республики Беларусь в Минске.

«Ситуация в международных отношениях в последнее время существенно усложнилась, это является прямым следствием серьезных системных проблем, которые связаны прежде всего с нежеланием западных государств строить пространство равной и неделимой безопасности, их курсом на ползучее расширение на восток контролируемого Западом геополитического пространства, которое накопилось со времен окончания «холодной войны». Кульминацией этого негативного развития событий стал кризис в Украине», - сказал Лавров.

По его словам, из-за вооруженного антиконституционного переворота Украина «оказалась на грани раскола и была втянута в братоубийственную войну».

Лавров призвал «немедленно приступить к всеобъемлющему внутриукраинскому диалогу с участием всех регионов и политических сил этой страны в соответствии с Женевским заявлением от 17 апреля с.г. и минских договоренностей от 5 сентября».

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября Лавров в разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что Киев должен договариваться «с Донецком и Луганском в контексте выборов, которые там произошли».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и при поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей от 5 сентября сепаратисты, в частности, обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины.

Однако 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов «народных советов» «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, Евросоюз и США осудили проведение таких «выборов» и не намерены признавать их итоги.

А Россия считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.