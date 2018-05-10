В Греции участие в мероприятиях ко Дню Победы принимал представитель "Новороссии"

В украинском консульстве требуют официальные объяснения от греческой стороны по поводу этого инцидента, который идет вопреки официальной позиции Греции.

Украина выразила протест из-за участия "представителя" мифической "Новороссии" в торжественных мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в греческих Салониках.

Об этом сообщается на сайте консульства Украины в Салониках.

"Консульство Украины в Салониках выражает решительный протест событию, которое состоялось сегодня в Салониках во время проведения официальными представителями Периферии Центральной Македонии церемонии ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

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В консульстве отметили, что во время церемонии возложения официальными лицами венков у монумента на российском секторе Союзнического кладбища "Зейтенлик", службой Протокола Периферии Центральной Македонии был озвучен и приглашен представитель т.зв. "Новороссии" для возложения венка.

"Особое беспокойство вызывает то, что это событие произошло во время празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала настоящей трагедией для украинского народа, в результате которой погибло около 10 миллионов украинцев и сегодня, когда Украина снова страдает от внешней агрессии", - отмечается в сообщении.

В украинском консульстве ожидают официальных объяснений от греческой стороны в отношении этого резонансного инцидента, который идет вопреки официальной позиции Греции.

"Надеемся, что в данном случае речь идет о крайней некомпетентности работников задействованных служб, а не об очередном шаг поддержки со стороны греческих должностных лиц незаконной оккупации Россией Крыма и ведению гибридной войны на Донбассе", - подытожили в консульстве Украины.