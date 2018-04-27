"Удивительный феномен": журналист показал дом погибшего за "Новороссию" россиянина (фото)

На фото виден дом россиянина, воевавшего на Донбассе.

В России открыли мемориальную доску очередному наемнику, воевавшему на Донбассе.

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, россиянин погиб "за Новороссию".

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"На фото виден дом "освободителя". У бабушки на даче даже сортир выглядел приличнее. Удивительный феномен, конечно. Люди, проживающие в деревянных избах XVI века, считают, что могут указывать, как жить другой стране и вершить чужие судьбы", - говорится в его сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в центре оккупированного Луганска и в Сирии под видом памятников российским добровольцам стоят статуи наемникам группы "Вагнера".