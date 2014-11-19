Сегодня депутаты соберутся на первое заседание подготовительной группы

Об этом сообщает ТВі со ссылкой на аппарат Верховной Рады.

"Согласно статье 13 Регламента Верховной Рады Украины, первое заседание Подготовительной депутатской группы состоится в 11 часов 19 ноября в конференц-зале Верховной Рады Украины", - отметили в парламенте.

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Депутаты планируют обсудить вопросы подготовки начала работы Рады.

Ранее сообщалось, что Блок Порошенко предлагает провести первое заседание новой Верховной Рады уже 25 ноября. Кроме того, у Порошенко обещают, что текст коалиционного соглашения, которое насчитывает 70 страниц, в пятницу будет обнародован в Интернете.