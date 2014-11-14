Блок Порошенко предлагает провести первое заседание новой Рады 25 ноября

Об этом сообщил кандидат в депутаты от БПП Павел Розенко в эфире 5 канала, передает Украинская правда.

"Мы сегодня выступили с инициативой 25 ноября провести заседание. И мы должны вместе обратиться к народным депутатам, чтобы они быстрее оформляли свои документы в ЦИК", - сказал он.

Кроме того, Розенко отметил, что текст коалиционного соглашения, которое насчитывает 70 страниц, в пятницу будет обнародован в Интернете.

Читайте такжеРозенко назвал предложения Яценюка относительно кандидатур в новом правительстве "троллингом""Поверьте мне. Я посоветую всем, кто видит себя в министерских креслах, очень внимательно почитать это коалиционное соглашение. Думаю, что после того, как они его прочитают, количество желающих занять должности в Кабинете министров будет минимальной. И мы будем еще объявлять конкурс на некоторые должности, чтобы выполняли ту программу, которую дает коалиция. Не самому сидеть в кресле и что-то придумывать, а выполнять то, о чем договорилась коалиция", - сказал он.