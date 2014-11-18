Яценюк за неделю до обнародования кандидатов в министры передал предложения Порошенко - Сюмар

Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала кандидат в народные депутаты от «Народного Фронта» Виктория Сюмар.

По ее словам, кандидатуры на ключевые позиции были доведены также и к партнерам по коалиции. «Как иначе дождаться реакции, когда все говорят что время нельзя тратить и упорно его тянут?», - пишет Сюмар.

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Политик отмечает отсутствие логики в обвинениях в адрес ее политической силы: «О логике. Пытаюсь ее понять, когда читаю критику одновременно - за затягивание процесса и за поспешность; одновременно за публичность и за "подковерность" процесса; за то, что идет бешеная борьба за портфели и что по факту вид от них отказываются, будто там взрывчатка с часовым механизмом».

По ее словам, министерские портфели и предложения не вызвали никакого ажиотажа. «Идти в правительство никто не хочет», - констатирует Сюмар.

По мнению политика, есть вопрос того, насколько ключевые политические силы готовы брать на себя ответственность и имеют соответствующий кадровый резерв для управления государством. «Учитывая реакцию - с ответственностью перед украинским народом на словах дело значительно лучше, чем в делах», - убеждена Сюмар.