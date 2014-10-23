"Интер" составляет конкуренцию информмашине Кремля в искусстве пропаганды - Сюмар

Об этом в своем блоге на УП, написала кандидат в нардепы от "Народного фронта", экс-замсекретаря СНБО Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы делали все, чтобы прекратить вещание этих "информационных пушек" в Украине, не учли, что Russian style пропаганда достаточно легко внедрить и в Украинские СМИ. Особенно там, где россияне являются владельцами и топ-менеджерами. Яркий пример - телеканал Интер. Он давно выступает информационной машиной в интересах собственника Левочкина и Фирташа, выдавая по 6-8 сокрушительных сюжетов по правительству, НФ, Самопомощи и рекламируя Ляшко совместно с Оппозицийним блоком", - рассказала она.

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"Понятно, что ни о каких стандартах в тех сюжетах не идет, понятно, что выдуманные эксперты и постановочное видео уже воспринимаются нормой. Но вчерашний фильм, "клепали" поспешно, потому что в программе передач его не было и в помине, но поставили его в самый прайм - это уже серьезная конкуренция с информмашиной Кремля в искусстве пропаганды, или еще хуже - это срежиссированная Кремлем атака на тех, кто не пошел на "договорняк" с Путиным и отстаивает западный курс", - добавила она.

"Один из элементов фильма - обвинения Пашинского в атаке на малайзийский Боинг - это вершина фантазии интеровских или кремлевских креативщиков. Особенно после совершенно иных выводов международных экспертов. Желание Кремля отвлечь внимание от того, что образцовое преступление международного терроризма совершили пророссийские сепаратисты - вполне понятно. Вопрос лишь зачем этот абсурд тиражирует украинский телеканал?", - задается вопросом Сюмар.

"Может потому, что не совсем украинский? Ведь 29% Интера принадлежит российскому ОРТ, управляет им гражданин России Игорь Шувалов, а остальные владельцы Фирташ и Левочкин имеют очень дружеские отношения с многими российскими политиками и бизнесменами, потому годами строили схемы газовой зависимости Украины от России, которые удалось поломать только сейчас? Все эти вещи очевидные, ведь зрителя явно перекармливают "пропагандистским фастфудом" в русском стиле, забывая, что "Украина - не Россия", украинцы всегда умели читать "между строк", и здесь всегда была и надеюсь будет конкуренция, как политическая, так и медийная. Говоря языком пиарщиков - "не работает", - уверена она.

"А выводы сделаем. Системные. О состоянии телерадиопространства и медиаобразования, чтобы украинцев дальше не превращали в "информационных зомби" а ля современная Россия. Всегда была убеждена: в Украине нет смысла конкурировать количеством пропаганды, здесь стоит конкурировать правдой, и делами", - резюмировала Сюмар.