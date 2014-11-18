За время режима прекращения огня боевики 3 тысячи раз обстреляли украинских военных – ИС

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Общее количество обстрелов украинских подразделений российскими войсками и пророссийскими террористами с момента объявления т.н. «режима временного прекращения огня» превысило 3 000», - сообщает Тымчук.

За прошедшие сутки наибольшая активность боевиков наблюдалась на Дебальцевском и Луганском направлениях - 9 и 7 обстрелов соответственно.

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Зафиксированы 4 обстрела аэропорта Донецка. Трижды наносились огневые удары по позициям сил АТО вблизи н.п. Авдеевка, дважды - Трехизбенка, Сокольники, Дебальцево, Орловское.

Также, как сообщает Тымчук, «противник производил активные обстрелы поселка Пески (в основном из минометов) и совершал перемещения своих формирований вдоль «фронта», в том числе, в сторону Авдеевки».