За время режима прекращения огня боевики 3 тысячи раз обстреляли украинских военных – ИС
На протяжении минувших суток российско-террористические войска совершили более 30 обстрелов позиций сил АТО.
Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«Общее количество обстрелов украинских подразделений российскими войсками и пророссийскими террористами с момента объявления т.н. «режима временного прекращения огня» превысило 3 000», - сообщает Тымчук.
За прошедшие сутки наибольшая активность боевиков наблюдалась на Дебальцевском и Луганском направлениях - 9 и 7 обстрелов соответственно.
Читайте такжеС сентября боевики продвинулись на 70 км и планируют захватить еще 6 стратегических объектов – генерал
Зафиксированы 4 обстрела аэропорта Донецка. Трижды наносились огневые удары по позициям сил АТО вблизи н.п. Авдеевка, дважды - Трехизбенка, Сокольники, Дебальцево, Орловское.
Также, как сообщает Тымчук, «противник производил активные обстрелы поселка Пески (в основном из минометов) и совершал перемещения своих формирований вдоль «фронта», в том числе, в сторону Авдеевки».