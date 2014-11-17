На Луганщине боевики из "Града" обстреляли 6 населенных пунктов

Боевики из "Градов" 16 ноября обстреляли пгт Станица Луганская и еще 5 населенных пунктов области, подконтрольных Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба губернатора Луганской области Геннадия Москаля, 16 ноября террористы "Луганской народной республики" возобновили обстрелы населенных пунктов контролируемой Украиной территории Луганской области из минометов, артиллерии и систем залпового огня "Град".

Снаряды взрывались в окрестностях и улицах пос. Крымского, Трехизбенка, Чернухино, пгт Станица Луганская, городов Горное и Счастье.

Читайте такжеНочью боевики интенсивно обстреливали Станично-Луганский район

Больше всего пострадал от обстрелов пос. Крымское Новоайдарского района, которое, начиная с 4 утра и до 18.00 обстреляли шесть раз. Во время первых обстрелов "Градом" разрушены три жилых дома, к счастью, обошлось без жертв и раненых. Затем боевики вновь обстреляли Крымское - как раз в то время, когда у поссовета собрались местные жители для получения гуманитарной помощи и пенсий, которую с охраной привез Москаль.

Обстрелам из минометов и "Градов" подверглась Станица Луганская, в которой было повреждено несколько зданий. После обеда диверсионная группа боевиков, проникнув со стороны "ЛНР" в пгт через Северский Донец, из засады обстреляла из гранатометов и автоматов патрульный автомобиль спецбатальона МВД "Чернигов". В результате трое милиционеров погибли, еще пятеро ранены.