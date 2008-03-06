Политики за и против досрочных выборов в Киеве

00:24, 06 марта 2008
Политика
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Мнения Катеринчука, Пилипишина, Кильчицкой

Необходимость проведения досрочных выборов Киевского городского председателя очевидна.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом сошлись почти все участники заседания экспертного клуба "Украинский выбор. Досрочные выборы в Киеве: целесообразность, прогнозы, формат".

В частности, лидер одноименного блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО считает, что “каждый день пребывания при власти команды ЧЕРНОВЕЦКОГО слишком дорого обходится киевлянам”. По его мнению, “ситуация в городском хозяйстве кризисная и напоминает мину, которая в ближайшее время может взорваться”.

В настоятельной необходимости проведения досрочных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета также уверен народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Кирилл КУЛИКОВ. “Следующему мэру будет нечем руководить, - отметил он. – В столице полностью разрушена водоочистительная система, проданы все доступы к гидрозонам, распродаются земельные участки, разрушено транспортное хозяйство, в критическом состоянии находится метро, едва ли не в каждом дворе продолжаются войны с застройщиками за территорию”.

Вместе с тем, большинство присутствующих разделяют мнение о том, что у Верховной Рады нет политической воли изменить соответствующее законодательство (речь идет об изменениях к законодательству, предусматривающих выборы Киевского городского председателя в два тура – УНИАН).

В частности, лидер Европейской партии, народный депутат от фракции блока "Наша Украина - Народная Самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК считает, что выборы мэров городов необходимо проводить в два тура, а выборы в местные советы - по мажоритарной системе.

Мнение относительно необходимости изменения системы выборов, и не только в местные органы власти, поддержал также народный депутат Виктор ПИЛИПИШИН (Блок Литвина).

Кроме того, во время заседания были высказаны сомнения относительно вероятности выдвижения на выборах единого кандидата от БЮТ и НУ-НС.

В свою очередь заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ во время заседания заявила, что инициатива досрочных выборов в столице исходит от политиков, которые преследуют исключительно собственные интересы. При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ заверила, что в случае перевыборов Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ наберет еще больше голосов, чем на предыдущих выборах.

 

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