Порошенко о подкупе избирателей: каждый, кто совершил это преступление против демократии, должен оказаться в тюрьме

Порошенко призвал правоохранителей привлечь к ответственности исполнителей и организаторов схем подкупа граждан во время выборов в ОТО.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей привлечь к ответственности причастных к подкупу избирателей во время выборов в объединенных территориальных общинах, которые состоялись в это воскресенье, 29 апреля.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте такжеКандидаты на должности глав объединенных территориальных общин от БПП победили в 26 общинах

«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня, как президента и гаранта прав и свобод граждан, в том числе и избирательных прав - это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы во время выборов в ОТО 29 апреля, и заявил о недопустимости подкупа избирателей, сосредоточив внимание присутствующих на необходимости ужесточения ответственности за подобные преступления.

Глава государства обратился к представителям Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры с требованием довести дела о нарушении избирательного законодательства до логического завершения, чтобы «каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме», сообщили в пресс-службе.

Он также отметил важность привлечь к ответственности тех, кто организовывал подкуп избирателей: «Не только исполнителей, но и тех, кто организовывал схемы».

«Пребывание в оппозиции отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования», - добавил Порошенко.

Президент также отметил, что поддерживает предложение о законодательном урегулировании ужесточении ответственности за нарушение избирательного права, а именно «неотвратимости ответственности за эти преступления». «Подкуп избирателей - это из прошлого, и неприемлемо для современной Украины», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по выводам КИУ, выборы в ОТО стали самыми грязными за их историю. Шесть политических партий прибегли к подкупу граждан.