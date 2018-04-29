Выборы в ОТГ: шесть политических партий прибегли к подкупу граждан - КИУ

Голоса избирателей покупали от 300 до 600 гривен, а также за билеты на концерты, комбикорм и продовольственные наборы.

Шесть политических партий прибегли к подкупу граждан на выборах в ОТГ 29 апреля. Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Как сообщает Громадське радіо, Кошель отметил, что количество нарушений крайне велико для 40 ОТГ, где происходят выборы.

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"Лидеры (по количеству подкупов, ред.) - "Батькивщина" и "Аграрная партия", чуть меньше - в "Радикальной партии". По одному случаю подкупа в "Блоке Петра Порошенко" и "Самопомічі", - рассказал Кошель.

По состоянию на 18:00 29 апреля полиция открыла три уголовных производства по факту подкупа избирателей. Двоих организаторов задержали на Харьковщине, также разоблачена схема на Одесщине, сообщил Кошель.

"Было несколько схем. Первая - традиционная раздача денег. Суммы разные: от 300 до 600 гривень. Другая схема - когда с избирателями подписывались соглашения, по которому первую часть средств они получали до голосования, вторую - после. Также избирателям раздавали бесплатные билеты на концерты, это тоже подкуп. Кто-то шел к избирателям с комбикормом, кто-то с продовольственными наборами", - рассказал глава Комитета избирателей.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине проходят первые местные выборы в 40 ОТГ в 17 областях Украины, на которых избирают депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.