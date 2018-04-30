Выборы в ОТО стали самыми грязными за их историю - КИУ

Комитет избирателей зафиксировал около 25 случаев подкупа граждан на выборах в ОТО.

Комитет избирателей Украины заявляет о применении масштабных технологий подкупа на выборах в Объединенных территориальных общин.

Как рассказал в эфире Громадське радио председатель КИУ Алексей Кошель, эти выборы стали самыми грязными в истории их проведения.

«Выборы 29 апреля стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в ОТО, начиная от октября 2015 года. На этих выборах были применены наиболее масштабные технологии подкупа и наибольшее количество самих фактов подкупа по итогам выборов», — заявил Кошель.

Он рассказал, что КИУ зафиксировал около 25 примеров нарушений законодательства в части подкупа избирателей.

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Как отметил председатель КИУ, по данным фактам были открыты уголовные производства в 5 областях из 17, где проходили выборы.

Ранее глава КИУ Алексей Кошель заявил, что шесть политических партий прибегли к подкупу граждан на выборах в ОТО 29 апреля.

По данным КИУ, лидером подкупов была партия «Батькивщина». Лидер «Батькивщины» Юлии Тимошенко возразила подкуп и обвинила в этом БПП «Солидарность».

Напомним, 29 апреля в 17 областях Украины состоялись первые выборы в объединенных территориальных общинах (ОТО). Голосование состоялось в 40 ОТО. На выборах выбирают депутатов 113 сельских, 16 сельских и 4 городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских голов.