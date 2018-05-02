Украина должна применять комплексы Javelin для обороны - Госдеп

Митчелл подчеркивает, что противотанковые комплексы Javelin являются оборонительным оружием.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявляет, что Украина должна применять противотанковые комплексы Javelin для обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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«Мы изначально четко высказались, что Javelin является оборонительным оружием и они должны применяться Украиной для самообороны», - отметил Митчелл.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества со США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.

30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.