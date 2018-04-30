Порошенко поблагодарил Трампа: долгожданные комплексы Javelin прибыли в Украину

Президент подчеркнул, что американское протитанкове вооружение "значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности".

Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin из США.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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"Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию", - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что американское противотанковое вооружение "значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности".

Президент также поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа.

"Искренне благодарен Дональду Трампу за справедливое решение в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии. Вашингтон не только выполнил нашу общую договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - отметил Порошенко.

Он также заявил, что рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран Большой семерки.

"Цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти!", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin доставили в Украину.

В конце 2017 года администрация президента США Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества со США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.