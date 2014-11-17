Боевики концентрируют войска в районе пяти населенных пунктов Донецкой области (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевики продолжают нападения и обстрелы сил АТО. Отмечается перемещение и перегруппировка российских войск и боевиков», - отметил он.

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«Наблюдается наращивание сил и средств поражения боевиков на направлениях поселка Пески, города Марьинки, Красногоровки и Авдеевки Донецкой области», - добавил Лысенко.

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