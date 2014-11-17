Боевики концентрируют войска в районе пяти населенных пунктов Донецкой области (карта АТО)
13:45, 17 ноября 2014Политика
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Боевики наращивают силы и средства поражения вблизи населенных пунктов Пески, Марьинка, Красногоровка и Авдеевка Донецкой области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Боевики продолжают нападения и обстрелы сил АТО. Отмечается перемещение и перегруппировка российских войск и боевиков», - отметил он.
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«Наблюдается наращивание сил и средств поражения боевиков на направлениях поселка Пески, города Марьинки, Красногоровки и Авдеевки Донецкой области», - добавил Лысенко.
Информация по состоянию на 17 ноября / rnbo.gov.ua
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