Боевики концентрируют войска в районе пяти населенных пунктов Донецкой области (карта АТО)

13:45, 17 ноября 2014
Политика
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Боевики наращивают силы и средства поражения вблизи населенных пунктов Пески, Марьинка, Красногоровка и Авдеевка Донецкой области.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевики продолжают нападения и обстрелы сил АТО. Отмечается перемещение и перегруппировка российских войск и боевиков», - отметил он.

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«Наблюдается наращивание сил и средств поражения боевиков на направлениях поселка Пески, города Марьинки, Красногоровки и Авдеевки Донецкой области», - добавил Лысенко.

Інформація станом на 17 листопада / rnbo.gov.ua

Полную версию карты можно посмотреть здесь.

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