Путин снова солгал о причастности российских войск к оккупации Крыма
Владимир Путин снова публично солгал, когда давал интервью немецкому телеканалу ARD.
Владимир Путин признал, что армия РФ блокировала места дисклокации украинских военных Крыму, отметив, что "это факт, мы никогда его не скрывали". Хотя перед этим, в марте 2014 года он утверждал, что это были "местные силы самообороны".
Таким образом, Путин публично солгал уже дважды: первый раз - когда отрицал участие армии РФ в аннексии Крыма, и теперь снова - когда это признал, но заявил, что ранее никогда этого не отрицал.
На сайте Кремля и сейчас висят заявления Владимира Путина, в которых по хронологии можно проследить, как он называет российских военных в Крыму.
Читайте такжеПутин сравнил аннексированный Крым с Косово
В начале марта, когда РФ начала аннексию Крыма, Владимир Путин называл "зеленых человечков" местными силами обороны, а сходство их формы с военной формой России объяснял тем, что сейчас в магазине можно купить любую военную форму. На прямой вопрос журналиста, который звучал так: "Это были российские военные?", Владимир Путин Ответил: "Это были местные силы самообороны".
А в обнародованном сегодня интервью, которое Владимир Путин дал немецкому каналу ARD, он четко заявил, что аннексия Крыма проходила при участии российских военных. В разговоре он объяснил цель военной интервенции на полуостров. "Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы прямо скажем - блокировали вооруженные силы Украины". По словам российского президента, это делалось для того, чтобы была возможность провести референдум.
Подчеркнем, что на незаконном референдуме задавался вопрос о присоединении полуострова к России.