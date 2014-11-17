Путин снова солгал о причастности российских войск к оккупации Крыма

Владимир Путин признал, что армия РФ блокировала места дисклокации украинских военных Крыму, отметив, что "это факт, мы никогда его не скрывали". Хотя перед этим, в марте 2014 года он утверждал, что это были "местные силы самообороны".

Таким образом, Путин публично солгал уже дважды: первый раз - когда отрицал участие армии РФ в аннексии Крыма, и теперь снова - когда это признал, но заявил, что ранее никогда этого не отрицал.

На сайте Кремля и сейчас висят заявления Владимира Путина, в которых по хронологии можно проследить, как он называет российских военных в Крыму.

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В начале марта, когда РФ начала аннексию Крыма, Владимир Путин называл "зеленых человечков" местными силами обороны, а сходство их формы с военной формой России объяснял тем, что сейчас в магазине можно купить любую военную форму. На прямой вопрос журналиста, который звучал так: "Это были российские военные?", Владимир Путин Ответил: "Это были местные силы самообороны".

А в обнародованном сегодня интервью, которое Владимир Путин дал немецкому каналу ARD, он четко заявил, что аннексия Крыма проходила при участии российских военных. В разговоре он объяснил цель военной интервенции на полуостров. "Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы прямо скажем - блокировали вооруженные силы Украины". По словам российского президента, это делалось для того, чтобы была возможность провести референдум.

Подчеркнем, что на незаконном референдуме задавался вопрос о присоединении полуострова к России.