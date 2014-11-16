Германия в рамках ЕС готова искать новые выходы из кризиса на Донбассе

23:03, 16 ноября 2014
Политика
0

Германия готова к поиску новых путей решения ситуации на Донбассе, в том числе, в рамках Евросоюза.

ФРН в рамках ЄС готова шукати нові шляхи з кризи на Донбасі / vestikavkaza.ru

Об этом в ходе встречи с Петром Порошенко заявил президент ФРГ Йоахим Гаук, сообщает пресс-служба президента.

Президент ФРГ подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами.

Читайте такжеТерриториальные уступки только увеличивают аппетит агрессоров - президент Германии

"Мы поддерживаем свободные страны", - заявил Гаук в ходе встречи, во время которой собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter