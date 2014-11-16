Германия в рамках ЕС готова искать новые выходы из кризиса на Донбассе
23:03, 16 ноября 2014Политика
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Германия готова к поиску новых путей решения ситуации на Донбассе, в том числе, в рамках Евросоюза.
ФРГ в рамках ЕС готова искать новые пути из кризиса на Донбассе / vestikavkaza.ru
Об этом в ходе встречи с Петром Порошенко заявил президент ФРГ Йоахим Гаук, сообщает пресс-служба президента.
Президент ФРГ подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами.
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"Мы поддерживаем свободные страны", - заявил Гаук в ходе встречи, во время которой собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.
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