Германия в рамках ЕС готова искать новые выходы из кризиса на Донбассе

Об этом в ходе встречи с Петром Порошенко заявил президент ФРГ Йоахим Гаук, сообщает пресс-служба президента.

Президент ФРГ подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами.

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"Мы поддерживаем свободные страны", - заявил Гаук в ходе встречи, во время которой собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.