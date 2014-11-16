СНБО: боевики в зоне АТО готовятся к наступлению (карта АТО)
Боевики и российские военные готовятся к наступательным операциям в зоне проведения АТО.
Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Фиксируются признаки подготовки террористов и российских войск к проведению наступательных операций", - сказал он.
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При этом, по данным СНБО, за минувшие сутки количество и интенсивность обстрелов террористами позиций сил АТО немного снизилась. По предположению СНБО, это может быть связано с сильными туманами в восточных областях.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, в течение суток боевики 26 раз обстреливали позиции сил АТО. В результате этого, ранения получили 6 военнослужащих.
Кроме этого, как сообщил Андрей Лысенко, "также были обстреляны из артиллерии позиции АТО около Мариуполя, в населенных пунктах Гранитное и Черненко в Донецкой области, из танков боевики обстреляли блокпосты около Кировска в Луганской области".