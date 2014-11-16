За сутки в зоне АТО ранены 6 военных, погибших нет

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки мы не имеем потерь, ранены 6 военнослужащих", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, наиболее активные обстрелы боевики вели на Дебальцевском, Донецком и Первомайском направлениях.

При этом Андрей Лысенко подчеркнул, что количество и интенсивность обстрелов украинских военных со стороны боевиков несколько снизились, но фиксируются признаки подготовки террористов и российских войск для проведения наступательных операций.