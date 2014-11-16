За сутки в зоне АТО ранены 6 военных, погибших нет
13:35, 16 ноября 2014Политика
0
За минувшие сутки, 15 ноября, в зоне АТО на Донбассе нет погибших среди военных, однако ранены 6 бойцов.
За сутки силы АТО не потерпели потерь / фото УНИАН
Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеЗа сутки боевики почти 30 раз обстреляли украинских военных
"За минувшие сутки мы не имеем потерь, ранены 6 военнослужащих", - сказал Андрей Лысенко.
По его словам, наиболее активные обстрелы боевики вели на Дебальцевском, Донецком и Первомайском направлениях.
При этом Андрей Лысенко подчеркнул, что количество и интенсивность обстрелов украинских военных со стороны боевиков несколько снизились, но фиксируются признаки подготовки террористов и российских войск для проведения наступательных операций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter