За сутки в зоне АТО ранены 6 военных, погибших нет

13:35, 16 ноября 2014
Политика
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За минувшие сутки, 15 ноября, в зоне АТО на Донбассе нет погибших среди военных, однако ранены 6 бойцов.

За сутки силы АТО не потерпели потерь / фото УНИАН

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки мы не имеем потерь, ранены 6 военнослужащих", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, наиболее активные обстрелы боевики вели на Дебальцевском, Донецком и Первомайском направлениях.

При этом Андрей Лысенко подчеркнул, что количество и интенсивность обстрелов украинских военных со стороны боевиков несколько снизились, но фиксируются признаки подготовки террористов и российских войск для проведения наступательных операций.

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