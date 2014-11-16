За сутки боевики почти 30 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает прос-центр АТО. Кроме того, по данным пресс-службы, остается точкой напряжения район трассы Бахмутка. Там ночью боевики неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия по нашим подразделениям, которые дислоцируются неподалеку от Крымского.

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"На рассвете совершили огневое поражение используя РСЗО БМ-21 Град. Накануне вечером обстреляли наш блокпост неподалеку от Черненко. За сутки в результате обстрелов получили ранения шестеро украинских военнослужащих. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении. В то же время, в пресс-центре отмечают, что силы АТО открывают ответный огонь с целью нейтрализации огневых точек бандитов, при условии что эти огневые точки находятся вне населенных пунктов и удары не нанесут вреда мирному населению Донбасса.