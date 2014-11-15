Боевики более 60 раз обстреляли позиции сил АТО: погибли 7 военных, еще 10 ранены

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 62 раза обстреляли позиции украинских военных. Также произошло три боевых столкновения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Смертельный огонь унес жизни семерых украинских солдат, десять человек с ранениями различной степени тяжести направлены в медицинские учреждения, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

В течение суток также поступила информация о травмировании 4 и гибель 2 гражданских лиц от обстрелов, которые вели боевики по населенным пунктам, которые находятся под контролем Украины.

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В пресс-центре АТО отмечают, что самая сложная ситуация остается на Дебальцевском плацдарме. Именно там зафиксировано наибольшее количество обстрелов позиций сил АТО.

"Ночью бандиты вели огонь из стрелкового оружия по нашим подразделениям в районе Станично-Луганское. Около полуночи совершили обстрел из РСЗО БМ-21 Град нашего блокпоста вблизи Крымского", - добавляют в штабе.

Вместе с этим, ночь в районе Донецкого аэропорта прошла спокойно. Подразделения, охраняющие этот стратегический объект, усилены дополнительными средствами, "способными эффективно противодействовать незаконным вооруженным формированиям в любое время суток и в любых погодных условиях".

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Накануне вечером боевики совершили минометные обстрелы украинских подразделений, расположенных в населенных пунктах Опытное, Гранитное, Каменка, Дебальцево и Никишино.

На юге зоны АТО ситуация стабильная, из-за сложных погодных условий боевики не используют беспилотные летательные аппараты.