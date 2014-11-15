Россия продолжает поставлять вооружение и живую силу боевикам на Донбассе - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют, что в последние дни возросли интенсивность обстрелов и количество атак террористами сил и позиций Антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

”Интенсивность обстрелов и атак боевиков возросла”, - сказал Полевой.

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По его словам, также продолжаются перемещения и поставки техники, вооружений, боеприпасов, живой силы для бандформирований со стороны России. В этом контексте Полевой продемонстрировал несколько фотографий, на которых изображены колонны российских танков Т-72, которые перемещаются по украинским населенным пунктам на востоке.

Полевой отметил, что в Донецком аэропорту террористы дважды совершили минометный обстрел и атаковали украинские позиции, но нападение было отбито. Также представитель СНБО сообщил, что подразделениям, которые обороняют аэропорт, доставлены средства для успешного уничтожения противника в любое время суток и при любых погодных условиях.