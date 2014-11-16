Активист Майдана обвиняет в своем похищении главаря боевиков "ДНР" Захарченко

Активист донецкого Майдана Олег Желнаков обвиняет в своем похищении главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщает Желнаков на своей странице в Facebook, он написал соответствующее заявление генеральному прокурору Украины Виталию Яреме.

Как сообщал УНИАН, Желнаков 6 июня этого года собирался выехать из Донецка, но вечером этого дня очевидцы видели, как его насильственно заводили в захваченное террористами здание СБУ в Донецке. После этого телефонная связь с ним была прервана.

Желнаков, возглавлявший общественную организацию, занимавшуюся внешкольной краеведческой работой, с первых дней проведения Евромайдана в Донецке был активным его участником. Также неоднократно Желнаков подвергался нападениям и избиениям со стороны оппонентов, а после был в списке неугодных для сепаратистов - представителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Читайте такжеСавченко назвала еще двух своих похитителей, один из них – глава «народного совета ЛНР»Желнакова освободили из плена 13 июня. Ему вернули только паспорт, но не вернули ключи от квартиры, деньги и его медицинскую карточку, справки, которые были при нем в день похищения. «После переговоров был освобожден Желнаков. Он был очень обессиленный, грязный, голодный, измученный. Его, конечно, там били. Сейчас он все больше молчит», - сказали УНИАН товарищи активиста.

2 ноября в "ДНР" и "ЛНР" прошли псевдовыборы глав и парламентов "республик". Главой "ДНР" стал Александр Захарченко, а "ЛНР" – Игорь Плотницкий.

5 ноября Евросоюз официально признал незаконными "выборы" боевиков "ДНР " и "ЛНР".