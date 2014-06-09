В Донецке террористы похитили активиста Евромайдана Олега Желнакова
16:44, 09 июня 2014Общество
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В Донецке террористы похитили активиста донецкого Евромайдана, директора общественной организации «Школярик тура» Олега Желнакова.
фото REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили активисты донецкого Евромайдана.
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По словам активистов, Олег Желнаков, возглавлявший общественную организацию, которая занималась организацией внешкольной краеведческой работой, неоднократно подвергался нападению и избиению со стороны оппонентов, а после был в списке неугодных для сепаратистов.
Собеседники УНИАН сообщили, что 6 июня Олег Желнаков собирался выехать из Донецка, но вечером этого дня, около 19.20 очевидцы видели, как его насильно заводили в захваченное террористами здание СБУ в Донецке. После этого телефонная связь с ним оборвалась.
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