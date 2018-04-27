Проведение заседания комиссии Украина-НАТО зависит от Киева - Венгрия

Глава МИД Венгрии заявляет, что четко дал это понять генеральному секретарю Альянса.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что быть или не быть заседанию Комиссии Украина - НАТО на саммите Североатлантического альянса в июле, зависит от Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сийярто сообщил украинским журналистам на полях встречи министров иностранных дел стран - членов НАТО сегодня в Брюсселе.

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«Мы об этом консультировались. Я четко дал понять генеральному секретарю НАТО, будет ли заседание Комиссии Украина - НАТО на саммите, зависит только от Украины», - заявил Сийярто, комментируя вчерашнюю встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Он повторил тезис о том, что украинские власти нарушают права венгров, в частности, законом об образовании.

Как сообщал УНИАН, в апреле Венгрия в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

Ранее, в марте, Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО. В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а также в июле.