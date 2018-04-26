Конфликт интересов и "кумовство": НАПК поймало на нарушении закона чиновников Госкино и Госрезерва

Национальное агентство требует провести служебное расследование, принять меры по устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписаний Председателю Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппу Ильенко в отношении должностного лица Госкино Марьяна Луканя и Председателю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку.

Читайте такжеНАПК вызвало Денисову: нардеп принимала участие в голосовании о ее назначении на должность омбудсменаКак сообщили в пресс-службе ведомства, предписание Мосийчуку вынесено за нарушение статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Он не предоставил документов, которые запрашивало НАЗК.

"Соответствующий запрос был направлен в связи с получением Национальным агентством информации о возможных нарушениях Председателем Госрезерва требований статьи 28 Закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Речь идет о принятии руководителем органа решения о переводе зарплатных проектов работников аппарата Госрезерва на обслуживание другого банка, в системе которого он раньше работал", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновника Госкино Марьяна Луканя сотрудники НАЗК поймали на передаче в управление принадлежащих ему корпоративных прав в пользу его жены. При этом Лукань не сообщил об этом НАЗК, чем нарушил требования части 5 статьи 36 Закона.

Национальное агентство требует провести служебное расследование, принять меры по устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.