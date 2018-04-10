НАПК детально проверит 60 деклараций топ-чиновников: среди них – Порошенко, Гройсман и Парубий

В ведомстве заявляют, что кое-кого из чиновников проверят не только за 2017 год, но и начиная с 2015 года.

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о начале полных проверок 60 деклараций топ-должностных лиц, среди которых президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

Отмечается, что соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании ведомства.

В сообщении также содержится ссылка на перечень этих должностных лиц. Так, в случае Порошенко и Гройсмана речь идет о декларации за 2017 год, а в отношении Парубия - за 2015-2017 годы.

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Также декларации за 2015-2017 годы проверят у первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко и вице-спикера Оксаны Сыроид, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, генерального прокурора Юрия Луценко, председателя Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, председателя Национального банка Якова Смолия, председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олега Наливайко.

У и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун проверят декларации за 2016-2017 годы.

Только за 2017 год декларации проверят у министра внутренних дел Арсена Авакова, министра образования Лилии Гриневич, министра финансов Александра Данилюка, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, вице премьера Вячеслава Кириленко, вице-премьера Владимира Кистиона, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, проверят декларации за этот год и у первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра культуры Евгения Нищука, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра юстиции Павла Петренко, министра обороны Степана Полторака, министра социальной политики Андрея Ревы, вице-премьер-министра Павла Розенко, министра Кабинета министров Александра Саенко, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, министра информационной политики Юрия Стеця, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша и и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.