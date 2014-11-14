Le Figaro: Запад говорит об эскалации украинского конфликта

В статье Пьера Авриля под названием «Запад говорит об эскалации украинского конфликта», опубликованной в газете Le Figaro, пишется о том, что украинские вооруженные силы находятся на грани войны, и тревожные сообщения все чаще поступают с Донбасса. На заседании Совета Безопасности ООН в среду вечером помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Йенс Андрес Тойберг-Франдзен говорил о нависшем над юго-востоком Украины риске «тотальной войны» после проведения сепаратистских выборов 2 ноября. Он также сказал о двух других возможных сценариях: «катастрофическом», когда попеременно будут вестись ожесточенные боевые действия и менее интенсивные столкновения, и «тревожном», когда боевые действия на юго-востоке Украины трансформируются в новый замороженный конфликт на территории бывшего СССР. По последней информации, 4 украинских солдата были убиты в четверг, еще 18 получили ранения.

Если верить украинским социальным сетям, наступление сепаратистов неизбежно. Основываясь на записи перехваченного телефонного разговора между двумя повстанцами, один журналист сообщил, что нападение может состояться в воскресенье. Жители столицы, похоже, уже смирились с мыслью о возобновлении военных действий. 89% украинцев считают такое развитие событий «вероятным», согласно результатам опроса, проведенного газетой «Корреспондент». Такой сценарий кажется еще более правдоподобным после публикации в субботу доклада ОБСЕ, в котором говорится о передвижении более 40 танков и грузовиков российской марки «Камаз» без номерных знаков в направлении Донецка, внутри которых находились военные в темно-зеленой военной форме без знаков различия. «Россияне» – к такому выводу пришли в НАТО, и с этим согласился руководитель антитеррористической операции. «Мы видели колонны российской техники, российских танков, российских систем ПВО, российскую артиллерию и российские боевые войска, которые входили в Украину», – сказал генерал Филипп Бридлав, командующий войсками НАТО в Европе.

Как обычно, Министерство иностранных дел России категорически отрицает присутствие своих войск, обвиняя Запад в «необъективности». Тем не менее, в пятницу в Донбассе ожидают новый гуманитарный конвой из России. Со своей стороны, повстанцы в четверг официально исключили возможность нападения.

Вашингтон хочет ужесточить санкции

Часть военного сообщества тоже кажется озадаченной. «России было бы очень трудно с политической точки зрения оправдать масштабную военную операцию», – считает представитель западных военных кругов. «Путин отчасти блефует, чтобы запугать Порошенко и заставить его сесть за стол переговоров, чтобы получить коридор для снабжения Крыма зимой – это его стратегическая цель», – объясняет Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.

Несмотря на то, что условия Минского договора о прекращении огня, подписанного 5 сентября, постоянно нарушаются, украинский президент цепляется за него, поскольку от этого зависит его политическая репутация. В свою очередь, Россия считает, что Евросоюз, который сегодня находится в тупике, не будет ужесточать экономические санкции. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен посетить Москву 18 ноября.

Вашингтон, тем не менее, заверил в четверг, что «США работают в тесном сотрудничестве с ЕС, чтобы решить, каким образом совместными усилиями они могут еще больше наказать Россию за ее неприемлемое поведение». Пресс-секретарь Госдепартамента Дженнифер Псаки добавила: «Наши союзники вместе с нами готовятся к расширению и углублению существующих санкций».