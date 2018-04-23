Суд отказал в аресте имущества семьи Савченко и благотворительного фонда ее сестры

Следователь СБУ просил у Шевченковского райсуда арестовать два жестких диска из компьютеров семьи Савченко.

Суд отказал следователю Службы безопасности Украины в аресте имущества благотворительного фонда Веры Савченко – сестры подозреваемой в подготовке терактов и государственного переворота народного депутата Надежды Савченко. Также суд не стал арестовывать личное имущество семьи нардепа.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник отказал в удовлетворении ходатайства следователя СБУ о наложении ареста на весь период досудебного следствия по делу Надежды Савченко на имущество благотворительного фонда Веры Савченко, которое было временно изъято во время обыска в благотворительном фонде.

Речь идет, в основном, о компьютерах, которые находились в помещении фонда на момент обыска и принадлежали как самому фонду, так и ряду частных лиц.

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Также судья Олег Линник отказал в удовлетворении ходатайства следователя СБУ об аресте личного имущества, изъятого при обыске в квартире Савченко.

Речь идет о двух жестких дисках, изъятых из домашнего компьютера, которые, по словам сестры Надежды Савченко Веры, принадлежат ей, а не народному депутату Савченко.

Судья зачитал только резолютивную часть постановления, поэтому мотивация отказа в удовлетворении ходатайства пока неизвестна.

Следует отметить, что, как и в случае с изъятием имущества благотворительного фонда Веры Савченко, так и в случае с личным имуществом семьи Савченко, решение Шевченковского суда еще не вступило в силу, поскольку у следователя СБУ есть пять дней для того, чтобы подать на него апелляцию.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.