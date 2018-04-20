Савченко хочет устроить депутатскую приемную в СИЗО
17:18, 20 апреля 2018Политика
45
Пресс-секретарь нардепа призвала всех желающих писать заявления с просьбой разрешить прийти на прием к Савченко.
Надежда Савченко хочет организовать прием граждан / фото УНИАН
Народный депутат Надежда Савченко хочет принимать украинцев, несмотря на содержание в изоляторе временного содержания СБУ.
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко. По ее словам, власть нарушает закон, не пропуская граждан на прием.
Проторченко призвала всех желающих писать заявления в следственный отдел СБУ с просьбой разрешить прийти на прием к Савченко и опубликовала образец этого документа.
Читайте такжеСавченко объяснила, почему до сих пор не подала электронную декларацию
Ранее сообщалось, что подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота народного депутата Надежду Савченко возили из СИЗО на экспертизу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обвинения в адрес Савченко в Украине