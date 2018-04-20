Савченко хочет устроить депутатскую приемную в СИЗО

17:18, 20 апреля 2018
Политика
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Надежда Савченко хочет организовать прием граждан / фото УНИАН

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко. По ее словам, власть нарушает закон, не пропуская граждан на прием. 

Проторченко призвала всех желающих писать заявления в следственный отдел СБУ с просьбой разрешить прийти на прием к Савченко и опубликовала образец этого документа.

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Ранее сообщалось, что подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота народного депутата Надежду Савченко возили из СИЗО на экспертизу.

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Теги: #нардеп#СИЗО#Надежда Савченко