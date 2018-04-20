Савченко хочет устроить депутатскую приемную в СИЗО

Пресс-секретарь нардепа призвала всех желающих писать заявления с просьбой разрешить прийти на прием к Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко хочет принимать украинцев, несмотря на содержание в изоляторе временного содержания СБУ.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко. По ее словам, власть нарушает закон, не пропуская граждан на прием.

Проторченко призвала всех желающих писать заявления в следственный отдел СБУ с просьбой разрешить прийти на прием к Савченко и опубликовала образец этого документа.

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Ранее сообщалось, что подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота народного депутата Надежду Савченко возили из СИЗО на экспертизу.