Львовский "авторитет" рассказал, как "Свобода" перешла с его финансирования на деньги Курченко

Об этом он рассказал в интервью газете "Экспресс", которое цитирует zahid.net.

Деньги на содержание ячеек партии, митинги и зарплату функционерам, со слов Дидуха, он не давал лично лидеру партии Олегу Тягнибоку, а передавал через народного депутата Украины от «Свободы» Игоря Кривецького.

"Тягнибоку лично деньги не давал, давал Пупс (прозвище Игоря Кривецкого - ред.). Чтобы не сказали, что деньги на партию дал криминальный авторитет. Таким образом, Пупс передавал будто от себя мои деньги. Я перекрывал финансирования всей партии", - говорит Дидух.

Читайте такжеСМИ: Мама финансиста Свободы оказалась совладелицей фирмы ФирташаОднако, по его словам, когда "свободовцы" оказались у власти, они "сошлись с людьми Януковича", в частности, с Курченко.

"Я сказал: он (Курченко - ред.) на миллиарды, под видом транзита, ввозит в страну бензин, а потом топит его внутри страны без уплаты налогов. Мочите его. Вы должны останавливать такие схемы, вы же оппозиция. А Пупс мне сказал: «Он нам больше денег дает». И так наши отношения начали ломаться", - заявил Дидух.

Также он рассказал о вымогательстве партийцев в эпоху генпрокурорства члена "Свободы" Махницкого. Как сообщил "авторитет", тогда свободовцы брали деньги "везде". За вырученные средства националисты приобрели две гостиницы.

"Они, будучи у власти, приняли $600 млн. Посмотрите, какие он (Пупс - ред.) отели купил - «Жорж» в центре Львова, «Хаят» - в центре Киева, банки скупили. $200 млн дали только за «Хаят", - заявил он.