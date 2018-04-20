Носители кеша: Онищенко рассказал, кто подкупает депутатов от имени Порошенко

Онищенко отмечает, что больший вес имеют не кукловоды, а носители кеша, лидеры "договорняков".

Беглый олигарх и нардеп Александр Онищенко рассказал о людях, которые являются так называемыми носителями кеша для подкупа народных избранников.

Об этом идет речь в его книге "Петр Пятый", очередной отрывок из которой опубликовало издание "Страна.ua".

Онищенко отмечает, что больший вес имеют не кукловоды, а носители кеша, лидеры "договорняков".

"Когда я сотрудничал с Порошенко, то понимал, что посредничаю между Радой и Банковой не в глубоком одиночестве - у меня есть помощники", - пишет нардеп.

По его словам, во времена Януковича за вопросы финансового взаимодействия с депутатским корпусом отвечал Андрей Клюев. "У Порошенко таких Клюевых было несколько. В плеяде новых людей, например, Олесь Довгий - посредник, эффективность которого определяется высокой степенью политической адаптивности: он работает с бывшими регионалами и командой Леонида Черновецкого, а также весьма удачно находит общий язык с новой когортой современных политиков. Удобный человек", - отмечает Онищенко.

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При этом он добавляет, что в последнее время влияние Довгого и вес "значительно уменьшились", что случилось после скандала с лишением его депутатской неприкосновенности. "Говорят, из-за Олеся президент сильно повздорил с генпрокурором Луценко, а энтузиазм Довгого значительно поубавился", - пишет нардеп-беглец.

В отдельных случаях президент делегировал право договоренностей Сергею Березенко и экс-главе Администрации президента, а ныне советнику президента Борису Ложкину. В последнее время влияние Ложкина также уменьшилось. Он все больше и больше дистанцируется от хлопот первого лица во власти, хотя и не отошел совсем.

Однако, по словам Онищенко, главными в таких вопросах у Порошенко уже который год остаются два человека - его партнер и родственник Игорь Кононенко, а также инвестбанкир Макар Пасенюк, управляющий директор группы ICU (инвестиционный банкир, приближенный к Порошенко - ред.). "Ну и начальник службы охраны Юрий Федоров. Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных небрендированных сумках. В особо сложных и дорогих случаях деньги перечисляли безналом", - отмечает Онищенко.

"Я для себя увеличил и повесил в рамочку платежку, по которой видно перечисление на мой счет почти 12 миллионов евро. Деньги по личной просьбе президента Украины перевел сам управляющий директор группы Макар Пасенюк, задействовав одну из офшорных компаний - Melia Properties Limited. По договоренностям, после обналички ровно половину кеша я вернул в Администрацию Президента - опять же через Федорова. А оставшуюся часть мне пришлось потратить на назначения по облсоветам. То есть помимо "правильного" голосования в Раде мне нужно было рассчитаться за назначения во многих областных советах", - рассказал беглый нардеп.

Ранее сообщалось, что нардеп-беглец Александр Онищенко назвал самые дорогие голосования в Верховной Раде. Рекордным по количеству потраченных на парламент денег за весь период этой каденции стало голосование по назначению на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина.