Рада рассмотрит вопрос о назначении новых членов ЦИК в мае – нардеп

Сейчас продолжаются консультации по кандидатурам в члены ЦИК.

Верховная Рада Украины будет рассматривать вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии в мае.

Об этом народный депутат Украины, заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил в кулуарах парламента, сообщили в пресс-службе «БПП».

По словам депутата, продолжаются политические консультации по вопросу избрания новых членов ЦИК. «Идут переговоры, у нас 14 кандидатов на 13 мест, и надо определиться, кто будет, чтобы никто никого не подвел при голосовании. Это не может быть пакетное голосование. Нужно голосовать поименно, поэтому это привело к тому, что смена членов ЦИК переносится на май», - сказал он.

«В мае проголосуем без каких-либо нарушений регламента», - отметил Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, президент внес в парламент представления о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур.

Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительное заключение.

18 апреля Комитет ВР по правовой политике и правосудию рекомендовал парламенту определиться по каждой из 14 кандидатур.

Как известно, уже истек 7-летний срок полномочий 13 из 15 членов ЦИК. То есть из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен выбрать 13.

В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада по представлению президента назначает и освобождает членов ЦИК.