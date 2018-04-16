Вопрос избрания членов ЦИК должен стоять первым в повестке дня четверга - нардеп

Также депутат Сергей Березенко призывает не откладывать в долгий ящик назначение судьи Конституционного суда.

Вопрос об избрании членов Центральной избирательной комиссии должен стоять первым в четверг в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины Сергей Березенко (фракция «Блока Петра Порошенко»).

«Мы имеем серьезные кадровые долги перед государством. Поэтому фракция БПП просит не откладывать в долгий ящик назначение судей Конституционного суда. Кроме того, в среду профильный комитет должен рассмотреть кандидатуры на членов ЦИК», - отметил он.

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Депутат призвал не затягивать процесс и принять соответствующее решение и подчеркнул, что вопрос избрания членов ЦИК «должно стоять первым в повестке дня на четверг».

Березенко также отметил необходимость назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины по квоте Верховной Рады, с кандидатурой которого парламент не может определиться с 2016 года.