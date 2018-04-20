Парубий прокомментировал возможность отставки Гройсмана

Председатель ВР уверяет, что Гройсман в отставку не собирается.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что вопрос отставки правительства является опасным, и считает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана эффективным главой правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Отвечая на вопрос о вероятности отставки правительства Гройсмана, спикер отметил, что есть определенные силы, которые "после того, как возможный сценарий досрочных выборов оказался им нереальным, поднимают вопрос о возможной отставке премьер-министра".

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"Есть такие люди, я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже вопрос, который на сегодня для страны является опасным. Я скажу свою позицию: я считаю Владимира Гройсмана эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности премьер-министра Украины", - сказал Парубий.

Он добавил, что как председатель ВР считает Гройсмана "эффективным премьер-министром".

Парубий высказал мнение, что если сейчас в парламенте начать такие процессы, как это было когда-Арсения Яценюка, когда "два месяца парламент просто переворачивало для того, чтобы снять премьер-министра, - если сегодня начать этот процесс, это будет не на благо Украине". "Поэтому я думаю, что этот сценарий тоже не будет иметь какие-либо перспективы", - сказал он.

Председатель ВР также заверил, что Гройсман в отставку не собирается. "Он планирует работать, работать тяжело, системно тот период, который нам отведен до конца каденции", - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман намерен участвовать в очередных выборах в Верховную Раду.