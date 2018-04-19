Гройсман будет участвовать в парламентских выборах

Также он добавил, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов.

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен участвовать в очередных выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Twitter. "Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – заявил Гройсман.

Также он добавил, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов.

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"Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон относительно более жесткого наказания за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников", - заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко доволен темпами работы Верховной Рады, не собирается ее распускать и не ведет никаких разговоров на эту тему.