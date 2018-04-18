СБУ обнародовала имена и фото тайно переправленных в Сирию на крейсере ВМФ РФ "вагнеровцев"

Грицак отметил, что по меньшей мере для двух наемников из этого списка плавание на крейсере стало «путешествием в один конец».

Сайт Службы безопасности Украины обнародовал список наемников ЧВК «Вагнера», которые были скрытно доставлены из Владивостока в Сирию на крейсере «Варяг» ВМФ РФ.

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В заявлении главы ведомства Василия Грицака, обнародованном пресс-центром спецслужбы, отмечается, что в списке – жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия Российской Федерации.

«Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы непригодности крейсера «Варяг» для перевозки личного состава и техники, СБУ вдобавок обнародует список наемников ЧВК «Вагнера», которые были скрытно доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия)»,– говорится в сообщении.

Грицак отметил, что по меньшей мере для двух наемников из этого списка (А. Крохун и П. Соломонов) плавание на «Варяге» стало «путешествием в один конец». «Также отмечаю, что в случае возникновения у МО РФ «трудностей» в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеуказанных граждан РФ из числа «ихтамнетов» Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию для донесения правды до граждан России и ликвидации «неосведомленности» высших офицеров МО РФ», – говорится в заявлении главы СБУ.