СБУ допросила задержанного россиянина, переправлявшего в Сирию боевиков ЧВК Вагнера

Задержанный принимал в 2015-2017 годах участие в переправке наемников с тяжелым вооружением и боеприпасами на ракетном крейсере «Варяг».

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу.

"Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии", - говорится в сообщении.

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"Бывший военный РФ дал показания сотрудникам Службы безопасности Украины, что во время службы по контракту в 2015-2017 годах на ракетном крейсере «Варяг» неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ЧВК Вагнера с тяжелым вооружением и боеприпасами", - заявляют в СБУ.

В СБУ добавили, что продолжают документирование преступлений российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил об участии наемников ЧВК Вагнера в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек - членов ЧВК, всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

Грицак сообщил, что «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «Их (российских военных) там нет» или «Мы их туда не посылали».

По данным спецслужб, 95% членов ЧГК Вагнера являются гражданами России, также установлены личности около 40 граждан Украины, которых готовили для диверсий в Украине.

Кроме того, СБУ известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, имеющих отношение к ЧГК.

Также СБУ имеет видеодоказательства участия частной военной компании Вагнера в захвате Луганского аэропорта в 2014 году.

Позже Служба безопасности Украины заявила об установлении более 2 тыс. членов ЧГК Вагнера.