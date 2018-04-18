Добкин рассказал, как Янукович убегал через Харьков в 2014: "очень волновался и постарел"

По его словам, Януковичу угрожала физическая опасность в Харькове ежеминутно.

Президенту Украины Виктору Януковичу 21-22 февраля в Харькове угрожала опасность ежеминутно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на допросе в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело по обвинению Януковича в совершении государственной измены, заявил свидетель защиты - экс-глава Харьковской областной государственной администрации, народный депутат Украины Михаил Добкин.

По его словам, Януковичу грозила физическая опасность в Харькове ежеминутно.

Добкин отметил, что слышал разговор одного чиновника Управления государственной охраны, из которого понял, что сотрудники управления УГО в Крыму не готовы были охранять Януковича.

По словам депутата, Янукович очень волновался за свою безопасность. Добкин подчеркнул, что Янукович за время пребывания в Харькове постарел.

Как сообщал УНИАН, сегодня Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дело по обвинению экс-президента Януковича в совершении государственной измены, проводит допрос Добкина.

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Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.