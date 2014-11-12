"ЛНР" просит у Киева пенсий и признает жителей Донбасса гражданами Украины

Как говорится в сообщении "ЛНР", отказ правительства от социальных обязательств перед жителями Донецкой и Луганской областей, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях, станет удавкой для людей.

"Многим нашим старикам, инвалидам и матерям приходилось регулярно ездить из Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, других городов и сел Донбасса на территории, подконтрольные украинским властям, чтобы оформлять положенные им по закону выплаты. Если Киев решит прекратить соцвыплаты, то объявит войну не вооруженным людям, а собственным гражданам, при этом самыми незащищенными из них", - говорится в обращении.

В связи с этим так называемая "ЛНР" обращается к президенту Украины Петру Порошенко, депутатам Верховной Рады, членам Кабинета министров Украины с призывом «не обрекать людей пожилого возраста и всех нуждающихся Донбасса на голодную смерть и нищенское существование, особенно в преддверии наступления зимы".

Читайте такжеОБСЕ: ежедневно в Изюм по пенсии приезжают 600-700 жителей оккупированных районовТакже в сообщении содержится обращение к европейским политикам, общественникам и правозащитникам с просьбой повлиять на власти Украины с целью отказаться от пагубного шага.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании бюджетных учреждений и осуществления социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти. В правительстве отмечают, что гражданам дали время до 1 декабря. Если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен уехать на контролируемую территорию, зарегистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк, до тех пор, пока территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться самозванцами, центральный бюджет не будет туда направлять деньги.

Читайте такжеС декабря правительство перестанет выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса«Уйдут с территории Донецка и Луганска российские террористы, мы вернем контроль над территориями и выплатим персонально каждому человеку ту социальную льготу, на которую он имеет право. Сегодня платить деньги на этой территории, означает, что деньги не дойдут до людей, их украдут российские бандиты, и это ничто иное как прямая поддержка российского терроризма», - сказал глава правительства.

Он напомнил, что в соответствии с минскими договоренностями, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина - восстановить контроль над территориями. «Выполните договоренности, очистите территорию от этой заразы, которую вы завезли, и не делайте людей заложниками своих имперских амбиций, потому что люди страдают», - сказал Яценюк.