Яценюк просит мир не страдать "геополитическим дальтонизмом"

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров 12 ноября, передает Украинская правда.

"Минские договоренности выполняются Украиной и не выполняются Россией и террористами, которые находятся под ее контролем", - сказал он.

"В ожидании как Совета безопасности ООН, так и саммита Большой двадцатки, так и встречи ОБСЕ, так и соответствующего Совета министров Евросоюза мы еще раз хотим отметить, что все, что необходимо для деэскалации ситуации согласно минским договоренностям, украинская власть делает", - заявил Яценюк.

Читайте такжеСовбез ООН назначил на 12 ноября экстренную встречу по УкраинеОн отметил: "В международной политике есть такое определение – "красная линия". Всегда говорят: "Если перейдут красную линию, то мы примем дополнительные решения, то мы рассмотрим дополнительные санкции, то мы усилим давление".

"Просто хотел бы обратиться (с просьбой), чтобы мир не страдал геополитическим дальтонизмом. А то уже перейдено не десятки, а сотни красных линий. Тысячи погибших из-за российской военной агрессии", - заявил Яценюк.

"Украине необходим мир. И для того, чтобы установить этот мир, весь мир должен выступать как один единый, цивилизованный, демократический институт, который борется за мир и в Украине, и в целом мире", - подчеркнул премьер.

"Все, что в наших силах, мы делаем. У нас только силы не безграничные. Особенно когда речь идет о противостоянии с ядерным государством, которое вооружено до зубов", - заявил Яценюк.

"Поэтому мы ожидаем и надеемся на совместную и единую позицию, на реальную помощь и поддержку. В том числе, и в вопросах финансовых, в вопросах макроэкономической политики", - добавил он.