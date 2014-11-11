С начала АТО на востоке погибли 1052 украинских военных

С начала проведения антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях по состоянию на 11 ноября погибли тысяча пятьдесят два украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"По состоянию на 11 ноября 1052 военных - это количество погибших за все время проведения АТО", - сказал Лысенко.

По его словам, более 400 человек считаются пропавшими без вести, 399 находятся в плену, еще 4 тыс. 79 чел. получили ранения.