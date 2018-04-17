Савченко сегодня должна пройти второй этап экспертизы на полиграфе

Со вчерашнего дня народный депутат возобновила голодовку.

Народный депутат Украины Надежда Савченко должна пройти экспертизу на полиграфе, а со вчерашнего дня она возобновила голодовку.

Об этом сообщила её пресс-секретарь Татьяна Проторченко в Facebook.

«17 апреля утром Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу, Смоленская, 6 для прохождения второго этапа психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Надежда возобновила голодовку с 16 апреля. Весь этот процесс является политическим преследованием Надежды Савченко за её деятельность как народного депутата, председателя политической партии, государственного деятеля», - написала Проторченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 апреля Савченко проходила экспертизу на полиграфе. В этот же день её сестра Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за её голодовки.