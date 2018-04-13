Савченко проходит проверку на полиграфе: появились детали

Прогнозируется, что экспертиза может длиться 5-6 часов.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко сейчас проходит экспертизу на полиграфе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко.

Отвечая на вопрос о прохождении Савченко экспертизы на полиграфе, Проторченко отметила, что сегодня утром начался второй этап этой процедуры, который сейчас проходит.

"Может быть 5-6 часов, это по предварительным данным. А так - достоверно неизвестно", - сказала она относительно времени, которое может уйти на проведение экспертизы.

На уточнение, где именно Савченко проходит проверку на полиграфе, Проторченко сообщила, что экспертиза проводится в помещении СБУ в Аскольдовом переулке.

"Все полностью закрыто, абсолютно непублично, вопреки тому, что требовалось", - подчеркнула пресс-секретарь.

Читайте такжеСавченко сегодня пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия (видео)

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.