Представитель президента объяснила, почему нельзя полностью разрывать Договор о дружбе между Украиной и РФ

По ее словам, не нужно денонсировать, в частности, разделы о международно признанных границах Украины, поддержке и признании языков меньшинств.

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко объяснила, почему нельзя полностью разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Луценко отметила, что «речь не идет о денонсации Договора в целом», потому что на это есть несколько причин.

В частности, она напомнила о разделе Договора, в котором говорится о международно признанных границах Украины. «Крым - это территория Украины. Неконтролируемые 400 километров - это границы Украины. И мы бы хотели этот раздел оставить в обязательном порядке», - пояснила Луценко.

Кроме того, отметила она, в Договоре есть раздел, где говорится о том, что Украина совместно с Россией должна осуществлять мероприятия, касающиеся Чернобыльской катастрофы. «Это общая ответственность не только Украины и России, но и многих других стран. Поэтому этот раздел Договора денонсировать не нужно», - сказала депутат.

Также, по словам Луценко, в одном из разделов Договора говорится о поддержке и признании языков меньшинств: украинского или русского языка. «Этот раздел Договора обязательно должен остаться. Ведь основанием, если мы разорвем этот раздел Договора, будут дальнейшие притеснение украинского населения в России, украиноязычного и украинского населения в Крыму и так далее», - добавила представитель президента.

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Эти разделы Договора о дружбе, объяснила Луценко, остаются для того, чтобы, используя механизм международных судов и международных площадок, Украина могла иметь полное право защищать свои позиции и позиции своих граждан.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля президент Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект онемедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в «части, в которой действие этого договора не совместимо с национальными интересами государства» и реализацией права Украины на самооборону.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года.

Государства официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.